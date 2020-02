M5S all’Ars: Bene intervento Musumeci e politica dopo caso Mineo. Ma su Savona ancora imbarazzante silenzio”

“Finalmente Musumeci e parte della politica hanno ritrovato la voce e si sono espressi, come era giusto e doveroso fare, dopo il caso Mineo, l’ex deputato regionale a capo della segreteria dell’assessore Bandiera, citato nell’inchiesta su Gaetano Scotto. Ci sarebbe piaciuto che stessa solerzia e rigore si fossero registrati sul caso Savona, indagato e imputato per truffa in due distinte inchieste, che, nel silenzio assoluto del mondo politico, Musumeci in testa, continua a rimanere al timone della commissione Bilancio, la più importante dell’Ars”.

Lo affermano i deputati del Movimento 5 stelle all’Ars.