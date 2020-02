Il noleggio auto tra Palermo e Catania costa solo 1 euro

Grazie a DriiveMe oggi è possibile noleggiare un’auto con primarie società di car rental al costo simbolico di un euro anche all’interno della Sicilia e, in particolare, per andare dal capoluogo di regione alla città dell’elefante e viceversa, oltre che per raggiungere i principali centri della penisola, tra cui Napoli, Bari, Roma, Milano, Torino e molti altri.

Madrid, XX Febbraio 2020 – DriiveMe porta in Sicilia il suo innovativo servizio che consente di spostarsi tra le due principali città isolane e verso diverse destinazioni della penisola, noleggiando un'auto al costo di 1 euro, assicurazione compresa.

Questa opportunità estremamente vantaggiosa è possibile perché DriiveMe fa leva sull’esigenza delle società di autonoleggio di movimentare i loro veicoli da una sede all’altra, ad esempio, tra Palermo e Catania o viceversa, mettendoli a disposizione a un costo simbolico di chi desidera noleggiare un’auto su quella stessa tratta.

Dopo aver debuttato in Francia nel 2012, poi successivamente in Spagna, Portogallo, Regno Unito e lo scorso anno in Italia, DriiveMe estende oggi la possibilità di noleggiare un veicolo con una spesa irrisoria anche all’interno della Sicilia e, più in particolare, tra l’aeroporto di Palermo Punta Raisi a quello di Catania Fontanarossa in entrambe le direzioni, oltre che da queste due località verso le più importanti città della penisola, tra cui Napoli, Bari, Roma, Bologna, Milano, Torino e molte altre, sempre a 1 euro.

Per poter sfruttare questa possibilità basta collegarsi al sito Web di DriiveMe oppure utilizzare l’app disponibile sia per Android sia iOS, verificare la disponibilità del veicolo per la tratta e il giorno d’interesse e selezionare l’ora in cui verrà ritirata l’auto presso l’ufficio di noleggio, che entro le 24 ore successive dovrà essere consegnata a destinazione. Come per tutti i noleggi di auto, rimangono escluse le spese per il carburante e per gli eventuali pedaggi autostradali.

“Sappiamo che l’opportunità di noleggiare un’auto con primarie compagnie a 1 euro, includendo anche l’assicurazione, a prima vista sembri incredibile e che possa far pensare a costi nascosti, ma in realtà è basata su un meccanismo molto semplice e assolutamente trasparente”, ha commentato Victor De Pasquale, Responsabile Operativo & Business Developer Italia & Spagna di DriiveMe , “Siamo certi che anche i siciliani non tarderanno ad apprezzare il nostro servizio, che ora è disponibile anche per viaggiare all’interno dell’isola, oltre che verso Nord”.

DriiveMe

DriiveMe nasce nel 2012 in Francia dall’intuizione dei fratelli Alexandre e Geoffroy Lambert che, considerando la necessità delle società di car rental di spostare quotidianamente i loro veicoli, hanno realizzato un’innovativa piattaforma che consente di noleggiare un veicolo al costo di 1 euro. DriiveMe ha già conosciuto una rapida crescita internazionale con l’espansione nel Sud Europa, affidata al fratello minore dei fondatori, Constantin, e nel nord Europa per mano di Trevor, cugino dei fratelli Lambert. Con una presenza che copre attualmente Francia, Spagna, Portogallo, Regno Unito e dal 2019 anche Italia e Germania, DriiveMe sta già guardando oltreoceano per il prossimo futuro.