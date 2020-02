I GIOVANI COMMERCIALISTI PUNTANO SULLA SOSTENIBILITA’ SIGLATA CONVENZIONE PER SERVIZI DI AUDIO E VIDEO CONFERENZA

Concluso accordo con HDC Cloud Services, provider italiano di servizi in cloud.

Obiettivi: minor impatto ambientale e maggiore efficienza

L’Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma (Ugdcec di Roma) punta sui servizi di audio e videoconferenza per ridurre i costi, migliorare la produttività e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente abbattendo le emissioni di CO2. A partire da febbraio 2020, l’organizzazione ha stipulato una convenzione con HDC Cloud Services, provider italiano che offre soluzioni di virtual meeting specifiche per Pmi e professionisti. Grazie all’accordo, tutti gli associati potranno usufruire dei servizi di conference call e videoconferenza a condizioni agevolate.

“Le conference call nel mondo delle professioni sono ormai indispensabili. Con questa scelta intendiamo anche contribuire a ridurre l’impatto delle nostre attività sull’ambiente, grazie alla diminuzione delle trasferte e quindi delle emissioni di gas serra, nell’ottica di un’accresciuta responsabilità sociale”, dichiara Roberto Bonomo, presidente dell’Ugdcec di Roma.

“I nostri servizi sono pensati per rispondere in modo specifico alle esigenze di professionisti e piccole e medie imprese. Grazie alla tecnologia cloud non c’è infatti bisogno di infrastrutture e apparati in-house e si può accedere alle nostre sale virtuali ovunque e in qualsiasi momento. I nostri clienti possono così fruire di servizi di alta qualità a prezzi accessibili e senza necessità di investimenti iniziali”, dichiara Emo Maracchia, direttore marketing di HDC.

Studi scientifici dimostrano che la videoconferenza può evitare milioni di tonnellate di emissioni nocive di biossido di carbonio (CO2) nell’ambiente, contribuendo così a combattere e mitigare i cambiamenti climatici. In particolare, è stato calcolato che solo negli Usa l’uso della videoconferenza nelle grandi aziende potrebbe ridurre di oltre 5,5 milioni di tonnellate le emissioni di CO2, una quantità equivalente a quella prodotta da un milione di automobili.

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma nasce nel 1965 con l’obiettivo di accrescere le competenze degli associati grazie a eventi formativi e di confronto. Rappresenta un network di riferimento per la partecipazione attiva al costante miglioramento della professione.

HDC Cloud Services è il primo provider italiano che offre servizi in cloud di videoconferenza, conference call e video streaming con soluzioni in pay-per-use e ricaricabili espressamente concepite per imprese e professionisti.