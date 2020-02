URANIO IMPOVERITO: devastante la PDL Locatelli/Trenta/Del Monaco, attacco ai malati

Lascia sgomenti la proposta di legge presentata dalla Lega Nord con Locatelli e sostanzialmente identica alla PDL Trenta Del Monaco. In entrambe le proposte viene ignorata la necessità di separare il controllato dai controllori e si indica ancora una volta il Comitato di Verifica Cause di Servizio quale organismo preposto alla valutazione ed al giudizio della dipendenza delle cause di servizio. Lascia sgomenti la proposta di legge presentata dalla Lega Nord con Locatelli e sostanzialmente identica alla PDL Trenta Del Monaco. In entrambe le proposte viene ignorata la necessità di separare il controllato dai controllori e si indica ancora una volta il Comitato di Verifica Cause di Servizio quale organismo preposto alla valutazione ed al giudizio della dipendenza delle cause di servizio.

Non a caso dai deputati di maggioranza ed opposizione, viene indicato l’Unione Grandi Invalidi (U.N.M.S.) quale struttura che “ dovrebbe suggerire” un medico esterno per la valutazione del danno. E’ quanto meno inquietante questa scelta in quanto l’U.N.M.S. non solo non ha niente a che vedere con il Ministero della Difesa ma che invece è un Ente di diritto privato controllato dal Ministero del Lavoro quindi dovrebbe avere a cuore l’esigenza più volte espressa dai malati da uranio impoverito di essere valutati da un organo terzo, (l’INAIL) in modo da evitare di essere giudicati, valutati e puntualmente bocciati da chi, a tutti gli effetti, è dipendente dalla struttura che il danno ha causato.

E’ una manovra subdola con il fine ultimo di ostacolare il percorso della proposta di legge frutto del lavoro della IV Commissione Parlamentare d’inchiesta Scanu, e ripresentata in questa legislatura dal Presidente della Commissione Difesa della Camera On. Gianluca Rizzo. La proposta di legge nata dai lavori della IV Commissione incute timore nei vertici militari coinvolti nello scandalo dell’uranio impoverito che conta oggi 372 decessi e 7500 malati.

Nei prossimi giorni ulteriori iniziative saranno intraprese per fermare questo ennesimo affronto fatto da un sistema di potere forte che dimostra ancora una volta di poter “gestire” politici e strutture al fine di continuare in un atteggiamento offensivo e lesivo per il personale malato e per le famiglie delle vittime che aspettano giustizia.

Le centinaia di sentenza di condanna che in un Paese normale avrebbero prodotto dei cambiamenti radicali nella gestione di un Dicastero importante come quello della Difesa sembrano essere ignorate non solo dai Vertici militari ma anche da alcuni politici che seppur provenienti ed eletti in partiti e/o movimenti apparentemente sensibili al problema si trasformano poi in spietati killer verso i provvedimenti che tentano, da venti anni di dare luce e speranza alle famiglie delle migliaia di militari colpiti.

OSSERVATORIO MILITARE