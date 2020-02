Vignola (MO) – Carabiniere libero dal servizio arresta autore di un tentato furto

Il 15 febbraio u.s. in Vignola, un 37enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della locale Tenenza per tentato furto aggravato in flagranza.

L’uomo si era appropriato di una valigetta contenente utensili da lavoro che era riposta sul cassone di un autocarro in sosta in quella Via Modenese, approfittando di un momento di distrazione di alcuni operai che stavano scaricando il materiale.

In quel momento stava transitando a piedi un Carabiniere della Tenenza di Vignola, libero dal servizio, il quale, notando la persona fuggire lungo quella via con la valigetta in mano, intuito l’accaduto, si è messo subito all’ inseguimento, bloccando il ladro poco dopo.

La refurtiva, del valore complessivo di euro 700, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

La stessa persona, lo scorso 6 gennaio, in Vignola, era già stata arrestata per un fatto analogo, da altri due Carabinieri della locale Tenenza, sempre liberi dal servizio, che avevano sorpreso il trentasettenne subito dopo aver rubato due biciclette lasciate in sosta in una rastrelliera nel centro del paese. Anche in quel caso, le biciclette furono recuperate e restituite ai rispettivi proprietari.