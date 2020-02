CAMPANIA \ CASTELLI, “COSTA PERSONA GIUSTA PER CAMBIARE”

Roma – “In Campania c’è una grande occasione per cambiare profondamente l’amministrazione di una Regione, e restituire una speranza all’intera comunità. Sergio Costa, una persona che stimo e con cui ho avuto modo di lavorare in questi anni di Governo, è un uomo di Stato che ha sempre dimostrato di essere dalla parte dei cittadini. Lui può aprire una fase nuova. Chi vuole cambiare veramente, in meglio, la Campania, ha una possibilità concreta”.

Così il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.