Sul Rapporto Sud in edicola con Il Sole 24 Ore venerdì 14 febbraio – I piani di sviluppo degli aeroporti siciliani

I piani di sviluppo degli aeroporti siciliani

Le strategie della Banca Popolare Sant'Angelo e l'intervista al Ministro per il Sud Provenzano

Novanta milioni per l’ampliamento dell’aeroporto di Punta Raisi “Falcone-Borsellino” che si ingrandirà del 42% estendendosi anche sulla zona parcheggi. Il nuovo scalo palermitano, racconta il Rapporto SUD in edicola con Il Sole 24 Ore di venerdì 14 febbraio nel focus dedicato allo sviluppo degli aeroporti del Mezzogiorno, avrà un terminal per i vip, 17 spazi commerciali, oltre ad un albergo fuori dal terminal.

Il piano di sviluppo, che si chiude nel 2023, renderà l’aeroporto più sicuro con nuove opere antisismiche ma anche più eco-compatibile con impianti di riutilizzo dell’acqua e uso del fotovoltaico. Prevista anche la creazione di un parco a mare collegato all’aerostazione con un ponte. Punta Raisi, inoltre, ha chiuso il 2019 in positivo con circa 7 milioni di passeggeri registrando un incremento, rispetto al 2015, del 42,9%.

Nel frattempo l’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi punta a diventare la prima base europea per il disassemblaggio degli aerei con una strategia (e una ricapitalizzazione di 9 milioni) che porta la firma di Salvatore Ombra, il nuovo Presidente di Airgest, la società di gestione dell’aeroporto controllato quasi totalmente dalla Regione Sicilia che possiede il 99,7% delle quote.

E’ previsto, infine, per giugno il “decollo” della nuova compagnia Aerolinee siciliane fondata dall’imprenditore Luigi Crispino che è stato il creatore di Air Sicilia (la compagnia fallita nel 2002) ed è stato uno degli azionisti principali di Wind Jet (fallita nel 2012).

La Sicilia apre non solo a nuove rotte ma anche a nuovi mercati con la banca popolare Siciliana Sant’Angelo, oggi guidata dall’amministratore delegato Ines Curella, che conta 25 sportelli e 223 dipendenti. L’Ad racconta al Rapporto SUD del Sole 24 Ore la “svolta digitale” della Banca, dal digital banking al fintech, e il focus su Start up e PMI.

Il ministro per il Sud e la Coesione sociale Giuseppe Provenzano, nel mese di marzo farà un tour nelle aree interne del Mezzogiorno per presentare anche lo stanziamento per le imprese: 90 milioni a sostegno delle imprese delle aree interne del Sud.