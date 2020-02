UNICEF/DIRITTI: firmati in Puglia Protocollo con Assessorato Industria Turistica e Culturale Regione Puglia e Convenzione con Università del Salento

UNICEF/Diritti dei bambini: firmati in Puglia il Protocollo d’Intesa con l’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia e la Convenzione con l’Università del Salento per promuovere i diritti dei bambini.

Evento a Lecce, Dichiarazione del Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo

13 febbraio 2020 – “Non dobbiamo dare per scontati i diritti enunciati dalla Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, di cui da poco abbiamo celebrato i 30 anni dall’approvazione. C’è bisogno di un impegno costante e continuo a partire dal territorio, per diffondere e rafforzare la cultura dei diritti dell’infanzia. Oggi come UNICEF Italia siamo impegnati in due importanti collaborazioni sul territorio pugliese: la rinnovata convenzione con l’Università del Salento e il protocollo di Intesa con l’Assessorato Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia. Due interlocutori importanti con i quali l’UNICEF, anche grazie all’impegno dei nostri Comitati locali, ha da tempo attivato una proficua collaborazione con la finalità di promuovere una cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, ha dichiarato il Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo.

“Un primo ringraziamento – ha proseguito Samengo – va al Rettore dell’Università del Salento, il professor Fabio Pollice, per aver rinnovato la convenzione con l’UNICEF, per i prossimi tre anni, proseguendo il percorso di promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti avviato precedentemente. Insieme continueremo a realizzare attività di formazione, eventi, seminari, giornate di sensibilizzazione sulla Convenzione dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Proprio per rafforzare l’azione di conoscenza e formazione sul tema dei diritti dell’infanzia, vorrei ricordare che, come UNICEF Italia, abbiamo firmato un Protocollo d’Intesa con il MIUR e un accordo con la CRUI/Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, che ci vedrà impegnati nei prossimi anni”.

“Inoltre, ringrazio l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia Loredana Capone per la firma di un Protocollo triennale che ci vedrà impegnati in un percorso orientato all’apprendimento e all’accrescimento culturale di bambini e famiglie con particolare attenzione ai diritti dell’infanzia. In particolare, tramite i Poli Bibliomuseali delle Regione Puglia verranno realizzate attività per i bambini e i giovani che consentano loro di maturare consapevolezza, autostima, motivazione, capacità di giudizio e senso critico; saranno realizzati Baby PIt Stop dell’UNICEF* e prenderà via il percorso del progetto UNICEF ‘Musei e Biblioteche Amici dei Bambini’ per rendere i bambini, le bambine, gli adolescenti e le loro famiglie protagonisti dei luoghi della cultura e della socialità. Infine, ci impegniamo a dare vita a un Osservatorio congiunto sulle politiche culturali per i bambini e gli adolescenti adottate e realizzate su tutto il territorio provinciale attraverso il coinvolgimento di istituzioni locali, agenzie educative, associazioni socioculturali”, ha concluso il Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo.

*I Baby Pit Stop promossi dall’UNICEF sono spazi appositamente pensati per le famiglie e i loro bambini. Un’area dove è possibile gratuitamente allattare e cambiare il pannolino ai propri bambini, in un ambiente riservato e accogliente. Il termine pit stop è in uso nella Formula 1 e indica un’area di sosta per il rifornimento veloce di carburante.