GAETANO ARMAO “La Sicilia e la crisi. É caduta una scure investimenti

L’INTERVISTA con GAETANO ARMAO 1/

di GIOVANNI PEPI

L’economia va male. L’ istat ogni giorno ci raggela: brusca frenata del pil, recessione dell’industria, una italia che invecchia. E in Sicilia ? Cominciamo da qui, l’intervista con Gaetano Armao, giurista, professore di Costituzionale, assessore all’economia, vicepresidente della Regione. Insomma, l’uomo dei nostri conti.

Risponde “ L’economia mondiale soffre: prima la guerra dei dazi, ora gli effetti del coronavirus che preannunciano nuove burrasche. Quella europea piange: risente gli effetti dell’epidemia aggravati dai dilemmi della Brexit…”

E l’italia ?

“ Resta agli ultimi posti per livelli di crescita in Europa.”

Questo lo sappiamo. Siamo sempre in coda. Ma perchè ?

“Perché deve fare i conti con più di un decennio di politiche economiche che non hanno puntato sulla competitività e la crescita e che, sopratutto, hanno appesantito il divario interno abbandonando il Sud a se stesso riducendo drasticamente gli investimenti..”

Allora, venendo al dunque. Che succede in Sicilia ?

” La Sicilia non può che subire la generale tendenza depressiva legata com’è all’economia nazionale e continentale…”

Non c’è male. Quindi ancora guai per l’occupazione. Piove sul bagnato.

“Piove sul bagnato certo. Cosa si vuole se si continua a penalizzare il Sud..”

In che senso. ?

“Il nostro ultimo documento, ossia la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionali, tra pochi giorni sarà in discussione all’Ars. E metteremo le cose in chiaro..”

Ci anticipa le cose essenziali..

“ Eccole. La spesa pubblica consolidata , quella , per intenderci , che effettuano Stato,Regione, Provincie e Comuni, nelle autonomie speciali del Nord è superiore alla media nazionale. Risulta in linea in Sardegna..”

E in Sicilia ?

“ Flette del 16% . Nelle Regioni del Mezzogiorno la spesa in conto capitale si é ridotta di oltre il 40%, contro un incremento per il Centro-Nord del 13%. ..”

E , immagino, non va meglio in questa isola..

“No. Come meglio si avrà modo di precisare, c’è una contrazione, rispetto alla media del Mezzogiorno, di oltre il 56%. …”

Stando così le cose, si fanno pochi investimenti al Sud..

“ Pochi ? Parlerei di una riduzione drastica…”

Con quali effetti ?

“Tutto questo ha determinato un pesante effetto depressivo sui servizi ai cittadini e sulla qualità delle infrastrutture. Siamo, l’ho già detto a questo blog e lo ripeto, a una vera e propria degradazione dei diritti sociali..”

In poche parole l’intera Sicilia va indietro…

”Va indietro purtroppo. La stessa competitività della Regione è scesa , nel decennio passato, ai minimi livelli. Non lo diciamo solo noi..”

E chi altri ?

“La Commissione della Ue ha elaborato un indice di competitività delle varie regioni europee..”

E noi dove siamo ?

“ La Sicilia è agli ultimi venti posti delle Regioni dell’Unione “