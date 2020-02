Non si fermano ad un controllo – Arrestati due pregiudicati

Alle due circa di questa notte, la pattuglia del NORM della compagnia di Viterbo ha intercettato una golf nera, in zona Valle Faul sospettata di avere aggredito due ore prima un carabiniere libero dal servizio , che si era qualificato avendoli trovati che intralciavano la strada, senza apparenti motivazioni; la golf nera con a bordo i due pregiudicati di origini rumene, alla vista della pattuglia del NORM che nel frattempo aveva chiamato un’ altra macchina dei carabinieri in ausilio, ha iniziato ad accelerare tentando di fuggire per le vie del centro, e cercando più volte di speronare le pattuglie, che sono state costrette ad esplodere due colpi di arma da fuoco per farli desistere; la golf ha poi urtato un pilone di cemento ed a quel punto i due occupanti sono stati immobilizzati e tratti in arresto per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale