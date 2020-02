DRINK: YOUTH

(ispirato al film ‘Youth – La giovinezza’, di Paolo Sorrentino, 2015)

BARMAN: Giovanni Torre, bar manager e proprietario del Circus Cocktail Bar di Catania

INGREDIENTI:

4,5 cl VII Hills Italian Dry Gin

2 cl liquore al melograno

2 cl Sicilian citrus mix (limone e arancio siciliani)

1,5 sciroppo di miele salato

Foam di Gosling’s Ginger Beer

Bicchiere: mug di legno

Garnish: fiori eduli



PREPARAZIONE:

Versare tutti gli ingredienti in un Boston shaker e shakerare per una decina di secondi. Versare il drink all’interno di una piccola mug di legno e completare, aggiungendo una foam di Gosling’s Ginger Beer realizzata con l’aiuto di un “cappuccinatore”. Guarnire con fiori eduli.

ISPIRAZIONE:

Youth di Paolo Sorrentino è, secondo il barman catanese Giovanni Torre, uno dei migliori film che il cinema italiano possa vantare ad oggi. Un film che non ha bisogno di parole, dove molte scene sono intensamente profonde, anche e solo grazie alla sublime fotografia firmata da Luga Bigazzi e alla colonna sonora di David Lang e Mark Kozelek. Un po’ come il drink: un mix perfetto fra dolce, sapido e aspro che coniuga gli agrumi siciliani e il miele salato alle botaniche romane del VII Hills Italian Dry Gin, con i suoi sapori di carciofo, sedano, camomilla e che non necessita di tante spiegazioni. Un drink che Torre realizza nel suo cocktail bar senza svelare gli ingredienti al cliente. La Youth, la Giovinezza per lui è questa: cogliere il meglio della vita senza cercare troppe spiegazioni, senza svelarne il segreto.