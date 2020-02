TECLA SECONDA CLASSIFICATA NELLA CATEGORIA NUOVE PROPOSTE DEL FESTIVAL DI SANREMO 2020

Posted by: Redazione

Rubriche

Con “8 marzo” Tecla vince il premio della Sala Radio Tv “Lucio Dalla”, il Premio Jannacci 2020, il premio Soundies Awards per il suo videoclip e il premio RTL 102.5

Tecla torna a casa con ben quattro premi dal 70° Festival di Sanremo che l’ha vista seconda tra le Nuove Proposte, dopo la sfida finale con il vincitore Leo Gassman: si aggiudica il premio dellaassegnato da tutti gli operatori di radio, web e tv; ilper aver raccontato il ruolo della donna spesso drammaticamente inserito in difficili contesti sociali (a consegnarle il premio è stato Dodi Battaglia); ilper il miglior videoclip girato in terra ligure (per la regia di) consegnato direttamente dal presidente della regione Liguria Giovanni Toti, ed infine ilper la Nuova Proposta più ascoltata alle radio secondo le classifiche di EarOne.