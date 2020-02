Operazione The Fly. Disarticolato gruppo criminale dedito allo spaccio

I Carabinieri della Compagnia di Monza hanno eseguito 11 arresti ed effettuato perquisizioni domiciliari nei confronti di un gruppo di spacciatori attivo a Monza e nei comuni limitrofi. Nel coso dell’attività sono stati rinvenuti e sequestrati 250 grammi di cocaina e 20 grammi di droga sintetica MDMA (ecstasy). Il gruppo era organizzato secondo una gerarchia, in cui ogni componente aveva compiti precisi e operava sotto lo stretto controllo di due fratelli, che per mantenere il controllo delle aree di spaccio utilizzavano anche metodi violenti. L’attività è ancora in corso e ulteriori dettagli verranno forniti in mattinata, in una conferenza stampa fissata per le ore 11.00, a Monza, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri.