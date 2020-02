Sicilia – Gesap: Coronavirus, controlli temperatura estesi anche a passeggeri voli nazionali da Roma Fiumicino

Palermo, 10 febbraio 2020 – Dopo l ’ attività di screening della temperatura corporea per passeggeri in arrivo con i voli internazionali, da stasera, all’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino, i tecnici del ministero della Salute e della Croce Rossa Italiana estenderanno i controlli anche ai passeggeri dei voli nazionali provenienti da Roma Fiumicino. Come da prassi, saranno utilizzati i termometri laser, mentre sono state avviate le procedure per l’acquisto dei termoscanner.

L’indicazione arriva dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile, alla conclusione dell’incontro di oggi con le società di gestione degli aeroporti.