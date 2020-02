Servizio straordinario di controllo del territorio. Sequestrate armi e droga

I Carabinieri della Compagnia di Civita Castellana hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dei reati di microcriminalità, in particolare nei territori di Orte e Vasanello, al termine del quale hanno denunciato 6 persone, tre per porto di armi bianche di genere proibito, una persona per detenzione di sostanza stupefacente e una per guida in stato di ebrezza alcolica.

In particolare ad Orte , una persona è stata trovata alla guida della sua auto , a seguito di perquisizione, in possesso di 4 coltelli di genere vietato; in Vasanello invece è stato fermato alla guida un conducente in evidente stato di ebrezza alcolica ed è stato denunciato; sempre ad Orte sono stati denunciati altri due giovani per possesso di droga trovati con 7 grammi di hashish; mentre a Vasanello è stato denunciato un giovane trovato in auto in possesso di un manganello in legno occultato