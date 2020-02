Migranti, Radicali: memorandum sia sospeso subito, modifiche non possono garantire piena tutela dei diritti umani

“Siamo curiosi di conoscere le ‘significative innovazioni’ che il ministero degli Esteri italiano avrebbe proposto alla Libia per garantire la piena tutela dei diritti umani di rifugiati e migranti, nell’ambito del memorandum. Con il livello di violenza generalizzata che dilaga nel paese, fino a quando l’accordo per il contenimento dei flussi migratori sarà in vigore non ci sarà modo di evitare di esporre migranti e rifugiati al rischio di abusi e maltrattamenti. Se l’Italia vuole tornare a farsi garante dei diritti inviolabili di ogni persona, deve immediatamente sospendere il memorandum. Questa trattativa ci sembra il tentativo di mettere a tacere chi contesta questo vergognoso patto, senza cambiarne la sostanza e a fronte di una incrementata richiesta di supporto da parte della Libia, ma il Governo deve avere ben chiaro che i ‘contentini’ non funzionano quando c’è in ballo la vita delle persone. Non vogliamo essere complici un giorno di più” dichiarano Massimiliano Iervolino e Giulia Crivellini, Segretario e Tesoriera di Radicali Italiani.