“NON SONO IO QUEL AGOSTINO SPATARO CHE HA CRITICATO IL DOTT. NICOLA GRATTERI”

Dichiarazione di on. Agostino Spataro

“NON SONO IO QUEL AGOSTINO SPATARO “MONUMENTO DELLA MAGISTRATURA INQUIRENTE” CHE HA CRITICATO, “IN MODO DURISSIMO”, IL DOTT. NICOLA GRATTERI.

Sicuramente, Piero Sansonetti, che un po’ conosco dai tempi di “Liberazione” , nel suo articolo su ” Il Riformista” forse avrà voluto citare il dott. ARMANDO SPATARO, magistrato che stimo tantissimo pur senza conoscerlo personalmente, con il quale – per altro- é capitato più di una volta di essere scambiati, vicendevolmente, in alcuni richiami giornalistici. Tanto dovevo per correttezza dell’informazione e per il rispetto di tutte le persone richiamate.

Agostino Spataro.

Ma ecco il brano dell’articolo di Sansonetti:

“…Nicola Gratteri, che recentemente aveva trasformato in un vero e proprio spot la conferenza stampa nella quale aveva annunciato 330 arresti e circa 450 avvisi di garanzia in un’inchiesta che si chiama “Rinascita Scott” e che – aveva spiegato – è stata una tappa importante della sua azione per smontare la Calabria come un trenino Lego. Gratteri si era paragonato a Falcone ed era stato però criticato da diversi suoi colleghi o ex colleghi. In modo durissimo da un monumento della magistratura inquirente come Agostino Spataro…”

https://www.ilriformista.it/gratteri-da-show-in-tv-e-sfi…/…/