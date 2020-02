DRINK: ITALIAN LEBOWSKI

(ispirato al film “Il Grande Lebowski“, di Joel Coen, 1998)

BARMAN: Paolo Fazio, barmanager di Uzeta Bistrò Siciliano di Catania

INGREDIENTI:

5 cl VII Hills Italian Dry Gin

1 caffè

1 dash di Bitter all’arancia

3 cl panna

Garnish: scagliette di cioccolato fondente al 70%

Bicchiere: coppetta



PREPARAZIONE:

Versare il VII Hills Italian Dry Gin in uno shaker, quindi il caffè, il bitter all’arancia e la panna. Shakerare ‘animatamente’ e versare in coppetta precedentemente raffreddata in ‘double strain’, in modo da eliminare pezzetti di ghiaccio. Grattuggiare, sopra il drink ottenuto, delle scagliette di cioccolato fondente al 70% .



ISPIRAZIONE:

Con l’ispirazione al personaggio di Drugo de “Il grande Lebowski”, ecco un twist del classico White Russian, pensando a un cocktail tutto italiano, a base del romano VII Hills Italian Dry Gin e caffè. E’ un perfetto dopocena, per chi ama concludere la serata con l’aroma di caffè miscelato all’intenso gusto del gin.