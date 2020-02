Scambio di armi in tangenziale, sequestrate 5 pistole clandestine e 85 munizioni

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Bari Centro, impegnati nei servizi di prevenzione e repressione dei reati predatori lungo le principali arterie stradali, presso un’area di servizio dislocata lungo la circonvallazione della città, hanno arrestato in flagranza un 35enne per detenzione e porto illegale di armi clandestine e munizioni e, il giorno successivo, un 31enne, entrambi albanesi, in esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto.

In particolare, ai militari non è sfuggito l’atteggiamento sospetto di una persona in attesa, successivamente identificata nel 31enne, la quale, dopo essere stata raggiunta dal 35enne ed aver scambiato con quest’ultimo alcune parole, si è recata presso un pullman parcheggiato nell’area di servizio, dal quale ha prelevato un pacco che ha poi riposto su uno scooter. Il 35enne si è quindi allontanato a bordo della propria autovettura con la quale, poco prima, era giunto sul posto, venendo bloccato dai militari operanti, mentre, dopo un inseguimento, venivano perse le tracce dell’altro uomo che, scappando a bordo dello scooter, si era liberato della busta risultata contenere 5 pistole clandestine marca Glock, mod. 17, cal. 9 X 17, e 85 munizioni.

Il 35enne, su disposizione della Procura della Repubblica di Bari, è stato quindi accompagnato presso la locale Casa Circondariale, mentre le armi sono state sottoposte a sequestro, anche al fine di verificare se sono state utilizzate in eventi delittuosi.

Le immediate indagini svolte dai militari operanti hanno consentito di identificare il fuggitivo nel 31enne e di sottoporlo, il giorno successivo, ad un fermo di indiziato di delitto, per concorso negli stessi reati, emesso dalla stessa Procura della Repubblica che ha coordinato le indagini.

Tale fermo è stato poi convalidato dal Tribunale di Bari che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere.