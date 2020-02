Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio Real Commissione per l’Italia

Domenica 23 febbraio 2020, VII° Domenica per Annum, alle ore 11.00, verrà celebrata la Santa Messa Costantiniana dal Cappellano Capo della dalla Delegazione della Sicilia Orientale del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, Mons. Carmelo Salvatore Asero, presso la Pontificia Basilica Collegiata-Parrocchia Santa Maria dell’Elemosina in via Etnea 23/A a Catania.

Alla fine della Celebrazione Eucaristica verrà consegnata alla Sig.ra Ignazia Concetta Piazza di Barrafranca la Medaglia di Benemerenza “Militantis Ecclesiae” del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, con la seguente motivazione: “Per aver donato in vita un rene al fratello che ne necessitava quoad vitam”. La Signora Piazza si è resa unica per un gesto di grande amore ed altruismo. Insegnante elementare, coniugata e con all’epoca due figli minori, rimasta orfana di padre e di madre in tenerissima età, è stata cresciuta dal fratello maggiore Luigi, il quale malauguratamente veniva colpito da una gravissima insufficienza renale cronica che la emodialisi non riusciva a compensare. Prontamente decideva di donare in vita un proprio rene al fratello dal quale aveva tanto ricevuto ed intraprendeva un lungo percorso costellato da tante difficoltà burocratiche, legali e mediche. Per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi ed ora vivono entrambi felicemente in buona salute.

Le medaglie di benemerenza costantiniane vengono concesse ai benemerenti dell’Ordine Costantiniano, Cavalieri o non, ed anche alla memoria o per enti.

La medaglia di benemerenza “Militantis Ecclesiae”, in oro ed argento, è stata istituita nella ricorrenza commemorativa del tricentenario dalla promulgazione della bolla pontificia “Militantis Ecclesiae” (1718) da parte di Papa Clemente XI, su proposta della Presidenza della Real Commissione per l’Italia, con decreto magistrale dal Gran Maestro S.A.R. il Principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilia e Orléans, Duca di Calabria, Conte di Caserta, Grande di Spagna.

La forma della medaglia – realizzata con grande maestria dal Confratello Marco Foppoli – è circolare con alle estremità i bracci della Croce Costantiniana con le lettere iniziali del motto (I.H.S.V.) e le lettere Alfa ed Omega, mentre il nastrino da divisa è in seta celeste con tre bande in oro verticali ed al centro la riduzione della medaglia stessa. Al dritto reca lo stemma pontificio di Papa Clemente XI con la legenda “MILITANTIS ECCLESIAE/1718-2018”; al rovescio reca la scena di San Giorgio a cavallo che lotta contro il drago sovrastante la legenda “BENEMERENTI”, intorno la legenda “PETRVS BORBONIVS CALABRIAE DVX MAGNUS MAGISTER”.

La bolla pontificia “Militantis Ecclesiae” è particolarmente significativa per l’Ordine Costantiniano, in quanto con essa il Gran Magistero entrò nella successione della Primogenitura Farnesiana.

l testo completo ed originale della bolla è stato riproposto nella pubblicazione del volume di ricerca storica “Celebrazioni del Tricentenario della Bolla – Militantis Ecclesiae – 1718-2018”, a cura del Nob. Avv. Roberto Saccarello, Cavaliere Gran Croce Jure Sanguinis con Placca d’Oro ed edito dalla Real Commissione per l’Italia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, stampato in Viterbo nel 2018.

Istituzione della Delegazione del Piemonte e Valle d’Aosta

Decreto di S.E. il Duca Don Diego de Vargas Macuca,

Presidente per la Real Commissione per l’Italia

n considerazione delle prerogative attribuitemi quale Presidente della Real Commissione per l’Italia ed al fine di migliorare il funzionamento ed il prestigio della Sacra Milizia, ho ritenuto di istituire la Delegazione del Piemonte e Valle d’Aosta con la seguente composizione:

Delegato: Nob. Avv. Paolo Maria Cisa Asinari dei Marchesi di Gresy, Cavaliere di Giustizia

Delegato Vicario: Mario Rodolfo Baschirotto, Cavaliere di Merito con Placca

Cappellano Capo: Rev.do Padre Claudio Massimiliano Papa, Cappellano di Merito con Placca

Segretario Generale: Massimo Trasforini, Cavaliere di Merito

Vice Segretario Generale e Responsabile della Comunicazione: Nob. Gabriele Gregorio Sarlo, Cavaliere di Giustizia

Referente per Torino: Avv. Alberto Villarboito, Cavaliere di Merito con Placca

Referente per Novara e Vercelli: Col. Corrado Prado, Cavaliere di Ufficio

Referente per Biella e Ivrea: Franco Maddaleno, Cavaliere di Merito

Referente per Aosta: Mirco Ciccarese, Cavaliere di Ufficio

Referente per Cuneo: Flavio Fantino, Cavaliere di Merito

Responsabile Comunicazione Internazionale: Avv. Fabrizio Nucera Giampaolo, Cavaliere di Merito

Roma, 07 febbraio A.D. 2020

Duca Don Diego de Vargas Machuca

Balì Gran Croce di Giustizia

N. 3 – 2020 – 7 febbraio 2020 ore 12:00

07.02.2020 – Presentazione del libro “Eugenio Ghersi-Un Medico di Marina sulle vie del mondo”

Nell’ambito dell’attività culturale della Delegazione della Toscana del Sacro Militare Ordine Costantiniano, grazie alla preziosa collaborazione del Confratello Prof. Marco Gemignani, venerdì 7 febbraio 2020 alle ore 17.00 presso il Palazzo dei Dodici Piazza dei Cavalieri a Pisa avrà luogo la presentazione del libro “Eugenio Ghersi-Un Medico di Marina sulle vie del mondo”, scritto dal Comandante Flavio Serafini, Direttore del Museo Navale Internazionale di Imperia.

11.02.2020 – Santa Messa per la XXVIII Giornata Mondiale del Malato ad Arezzo

Martedì 11 febbraio 2020, memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes, come ormai da tradizione consolidata, i Cavalieri della Delegazione della Toscana del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, su iniziativa del Coordinamento per la Toscana Orientale, parteciperanno alla Santa Messa per la XXVIII Giornata Mondiale del Malato celebrata alle ore 15.00 dall’Arcivescovo di Arezzo, S.E.R. Mons. Riccardo Fontana nella Cattedrale dei Santi Pietro e Donato. 11.02.2020 – Santa Messa per la Giornata dell’Ammalato a Palermo

Martedì 11 febbraio 2020, memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes, come di consueto, la Delegazione della Sicilia Occidentale del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio parteciperà alla Concelebrazione Euristica per la XXVIII Giornata Mondiale del Malato, presieduta da Don Davide Calantoni, alle ore 17.30 presso la Chiesa di Maria SS. di Montesanto in via Sammartino 70 a Palermo. 14.02.2020 – Santa Messa in suffragio dei caduti del Regno delle Due Sicilie a Nola

Venerdì 14 febbraio 2020 alle ore 18.30 si terrà nella Cattedrale di Nola la Santa Messa annuale in occasione del 159̊ anniversario della Capitolazione della Fortezza di Gaeta del 13 febbraio 1861, in suffragio di tutti i caduti del Regno delle Due Sicilie.

15.02.2020 – Santa Messa per la festività della “Madonna del Conforto”

Sabato 15 febbraio 2020, in occasione della solenne festività della “Madonna del Conforto”, compatrona di Arezzo e protettrice dell’Arcidiocesi, i Cavalieri della Delegazione della Toscana del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio parteciperanno alla Santa Messa che verrà celebrata alle ore 18.00 nella Cattedrale dei Santi Pietro e Donato dall’Arcivescovo di Arezzo, S.E.R. Riccardo Fontana.

Alcune attività svolte recentemente

02.02.2020 – Santa Messa Costantiniana presso la Caserma Montegrappa di Torino

Domenica 2 febbraio 2020, festa liturgica della Presentazione del Signore, alle ore 11.00, nella Cappella Militare della Caserma “Monte Grappa”, Cavalieri, Dame, Postulanti e simpatizzanti della Delegazione del Piemonte e Valle d’Aosta del Sacro Militare Ordine Costantiniano si sono uniti in preghiera con i Militari insieme alle loro famiglie, in occasione della Santa Messa celebrata da Don Diego Maritano, Cappellano della Caserma Montegrappa.

01.02.2020 – Santa Messa in memoria della Beata Maria Cristina di Savoia, Regina delle Due Sicilie

Nella bella cornice della chiesa di Sant’Anna, presso l’Istituto Testasecca in viale della Regione a Caltanissetta, sabato 1̊ febbraio 2020 Cavalieri, Dame e Postulanti della Delegazione della Sicilia Occidentale del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio hanno partecipato numerosi alla Santa Messa in memoria della Beata Maria Cristina di Savoia, Regina delle Due Sicilie.

26.01.2020 – Consegna donativo in favore della piccola Azzurra Incrocci a Livorno

Dopo un’intensa attività svolta nei mesi scorsi su tutto il territorio toscano, frutto dell’impegno di tanti Cavalieri, ed in particolar modo del Coordinatore per la Toscana Nord Occidentale, i Cavalieri Prof. Marco Gemignani e Capitano di Corvetta Daniele D’Alessandro, è stato finalmente possibile consegnare nelle mani dei genitori della piccola Azzurra Incroci una generosa offerta.

24.01.2020 – Recita del Rosario a Palermo per la Beata Maria Cristina di Savoia, Regina delle Due Sicilie

Venerdì 24 gennaio 2020, preso la Real Cappella di Nostra Signora della Soledad a Palermo, è stato recitato il Santo Rosario in ricordo della Beata Maria Cristina di Savoia, Regina delle Due Sicilie (Cagliari, 14 novembre 1812-Napoli, 31 gennaio 1836) a cui hanno partecipato Cavalieri, Dame e Postulanti della Delegazione della Sicilia Occidentale del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. A seguire il Delegato Prof. Salvatore Bordonali, Cavaliere di Gran Croce Jure Sanguinis ha condotto una riflessione sui principi etici che guidano un Cavaliere Costantiniano.

Le Sante Messe Costantiniane periodiche

