Montevago, ok alla registrazione del Suap nell’elenco nazionale

Si è conclusa con esito favorevole la procedura di registrazione del Suap di Montevago nell’apposito elenco nazionale del Ministero dello Sviluppo Economico. Il Suap del Comune termale è adesso operativo con la nuova modulistica standardizzata e unificata approvata dalla Regione Siciliana. Ne dà notizia in una nota il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo.

“Sulla home page del sito istituzionale del Comune di Montevago – spiega il primo cittadino – è stata già inserita una sezione Suap all’interno della quale ci sono i link a tutti i moduli sia per le attività commerciali che per le attività edilizie. Quindi, ai sensi del Dpr 160/2010, si opera esclusivamente in modalità telematica e con la pec, non ci saranno più documenti cartacei. Inoltre, lo sportello, come prevede la normativa vigente, è disponibile per dare indicazioni all’utenza e per formare gli addetti ai lavori che hanno esigenze di natura informativa. Saranno dunque più snelli e più veloci gli iter burocratici e questo favorirà cittadini e imprese”.

L’Elenco nazionale dei Suap è lo strumento deputato ad indicare le informazioni indispensabili per entrare in contatto con il Comune e svolgere il procedimento amministrativo. L’elenco è continuamente aggiornato sulla base delle attività di verifica e monitoraggio svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Suap di Montevago – diretto dall’architetto Francesca D’Amico, responsabile del IV settore – rappresenta l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.