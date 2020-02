Freddo e neve per un paio di giorni sulle Madonie

Si aspetta una perturbazione imprevista per la giornata di domani, ove tutti i meteo confermano una perturbazione insolita con un blocco anticiclonico che passa dalle belle giornate ad un repentino abbassamento di temperature. Fenomeni temporaleschi che metteranno il territorio siciliano nonché quello delle Madonie a dover prendere atto anche di precipitazioni nevose.

Già da domani mattina sono previste nevicate anche nei paesi con temperature in picchiata di 15°C che metteranno in ansia i cittadini nella giornata di mercoledì e giovedì a partire dai 700 metri e che, interesseranno i comuni più alti delle Madonie come Polizzi Generosa, Petralia Sottana e Soprana, Geraci e San Mauro Castelverde. Certamente sarà assorbita Piano Battaglia dove le temperature previste saranno sotto lo zero e dunque, neve che si aggiungerà a quella esistente soprattutto nei punti cardine del promontorio. Freddo gelido che dovrebbe interessare la zona solo per un paio di giorni e riprendere con il sole di questi giorni che ha allietato le giornate in punti esposti al sole ma, con freddo se, ci si allontana dai raggi solari, con temperature che si adegueranno a quelle delle ultime settimane