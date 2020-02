DRINK: MIDNIGHT IN PARIS

(ispirato al film “Midnight in Paris”, di Woody Allen, 2011)

BARTENDER: Vanessa Vecchio, proprietaria e bartender di Oliva.co di Catania

INGREDIENTI:

5 cl VII Hills Italian Dry Gin

1 cl liquore al bergamotto

2 barspoon zucchero al Macis

2,5 cl succo di limone

5 foglie di menta

q.b. aria alla menta

Bicchiere: coppetta Art Decò

Garnish: una caramella alla menta

PREPARAZIONE:

Versare tutti gli ingredienti in uno shaker, quindi shakerare e versare in double strainer in una coppetta Art Decò. Completare il drink con un’aria alla menta e guarnire con una caramella alla menta.

ISPIRAZIONE:

L’ispirazione del drink nasce dalla storia scritta e diretta da Woody Allen, un viaggio che parte dai giorni nostri fino ad arrivare ai fatidici Anni Venti, ambientato nella bellissima Parigi dei giorni nostri, dove arriva in vacanza uno sceneggiatore hollywoodiano con aspirazione da scrittore. In una passeggiata notturna per le vie di Parigi, allo scoccare della mezzanotte, si ritrova catapultato nella Parigi degli Anni Venti con tutto il suo fervore culturale. Qui è protagonista di incontri eccezionali con personaggi da nomi importanti come il grande scrittore – e bevitore – Ernest Hemingway, ma anche Francis Scott Fitzgerald e la moglie Zelda, Pablo Picasso, Gertrude Stein, Man Ray e tanti altri. Anni Venti che nel mondo dei drink sono famosi per i grandi drink classici a base gin e da qui nasce il da nasce il drink, un twist, una variante su un grande, ma semplice cocktail, il SouthSide, creato proprio in quegli anni negli States per il mafioso Al Capone.