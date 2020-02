Istituzione Breast Unit all’Ospedale di Lentini: Pasqua (M5S): “Giustissimo riconoscimento per Interventi e professionalità”

Il deputato regionale. “Apprendiamo con enorme soddisfazione che l’assessorato regionale ha finalmente riconosciuto alla struttura diretta dal dottor Giovanni Trombatore lo status che merita: ha tutte le carte in regola, come più volte abbiamo sottolineato in commissione salute di Palazzo dei Normanni. Ora si potenzi l’organico dei rianimatori”.

“Un giustissimo e doveroso riconoscimento per gli interventi e le professionalità dell’ospedale di Lentini. Lo abbiamo più volte sottolineato in commissione salute a palazzo dei Normanni, siamo contenti che l’assessore Razza ne abbia preso atto”.

Lo afferma il deputato M5S all’Ars, Giorgio Pasqua, a commento della notizia del riconoscimento dello status di Breast unit al reparto di chirurgia generale dell’ospedale d Lentini diretto dal dottor Giovanni Trombatore.

“Abbiamo appena appreso – dice Pasqua – di questo importante riconoscimento che la qualità ed il trend in costante ascesa degli interventi al seno e le professionalità in campo sicuramento meritavano. Ora, pero, si faccia il secondo passo, si rafforzi l’organico dei rianimatori che qui è notevolmente carente e quasi dimezzato rispetto alle necessità della zona Nord della provincia di Siracusa, altrimenti si rischia di vanificare quanto di buono si sta costruendo”