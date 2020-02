Insediato il Gruppo di Lavoro che verificherà e monitorerà l’equilibrio di genere nell’Amministrazione regionale

Si è insediato oggi il Gruppo di Lavoro, istituito con Decreto dell’Assessore per l’Economia, che assicurerà l’equilibrio di genere negli organi di amministrazione e di controllo nelle società ed enti a partecipazione regionale.

PALERMO, 3 febbraio 2020 – Nell’ambito di applicazione dei principi di equità e di pari accesso agli organi regionali, si è insediato oggi il Gruppo di Lavoro che si occuperà di controllare la composizione degli organi di controllo nelle società ed enti controllati, al fine di garantire l’equa distribuzione di componenti appartenenti ai due sessi.

Il gruppo, costituito da figure professionali con grande esperienza nel settore delle pari opportunità si avvarrà, nello svolgimento dei compiti attribuiti, del supporto tecnico-amministrativo dell’Ufficio di gabinetto dell’Assessore regionale per l’Economia.

I componenti designati a far parte del gruppo sono: Dott.ssa Francesca Abate, Dirigente ISTAT; Dott. Pietro Bellante, Dirigente del Servizio Partecipazioni del Dipartimento Bilancio e Tesoro; Prof.ssa Esmeralda Bucalo, Docente di diritto costituzionale dell’Università degli Studi di Palermo; Dott.ssa Alessandra Cascio, Consigliera di Parità per la Provincia di Caltanissetta; Avv. Gaspare Cassarà, Componente dell’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore per l’Economia; Dott. Cono Catrini, Dirigente del Servizio Vigilanza del Dipartimento Bilancio e Tesoro; Dott.ssa Caterina Di Chiara, Presidente uscente comitato imprenditoria femminile; Prof.ssa Caterina Ventimiglia, Università degli di Studi di Palermo.

I summenzionati componenti svolgeranno l’incarico a titolo gratuito e lo stesso non darà luogo a qualsivoglia rimborso spese.