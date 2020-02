Agrigento – Prima Domenica di Febbraio con La Capra Girgentana

Dalle Ore 10,30 Alle Ore 13,30

Laboratorio per bambini dei Servizi Educativi FAI – Giardino della Kolymbethra

a cura di: dott.ssa Maria Ala, dott. Ignazio Vassallo Amaltea: storia e gusto in giardino Percorso creativo alla scoperta della Ninfa Amaltea e del “magico” fenomeno naturale della trasformazione del latte in ricotta e formaggio. Sarà anche l’occasione per poter incontrare le Caprette Girgentane dalle originali corna a spirale e dal soffice manto bianco; ascoltare come si allevano e scoprirne la lunga storia nella Valle dei Templi, iniziata ai tempi dell’antica Akragas.