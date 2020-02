Testamento biologico, il 7 febbraio a Milano il convegno della Società Italiana di Medicina Legale

TESTAMENTO BIOLOGICO:

FRAGILITÀ E LIBERTÀ DI DISPORRE FRA LEGGI E MEDICINA

A Milano il 7 febbraio, il convegno patrocinato dalla Società Italiana di Medicina Legale

Milano, 31 gennaio 2020 – Capacità di disporre del proprio corpo, i rischi, le libertà e i diritti tra leggi sul fine vita e medicina. Questo l’argomento, quanto mai attuale, del convegno “La capacità vulnerata. Fragilità e libertà di disporre fra leggi e medicina. Orizzonti futuri” che si terrà venerdì 7 febbraio a Milano presso la Palazzina ANMIG nel Salone Valente (Via S. Barnaba 29) dalle 9:00 alle 18:00.

All’indomani dell’entrata in vigore, dal 1° febbraio 2020, della banca dati delle DAT (disposizioni anticipate di trattamento), il convegno si propone di attirare l’attenzione sulla capacità di decidere dell’individuo. L’obiettivo è quello di informare l’opinione pubblica sulle prospettive future e sui rischi che la possibilità di sceglie comporta.

Il convegno, organizzato dall’Associazione Amici di Guido Stanzani con il patrocinio di SIMLA, dell’Ordine degli Avvocati e del Consiglio Notarile di Milano, si articolerà in tre sessioni.

Nella prima, presieduta dal dottor Luigi Scarano (Magistrato di Cassazione) e moderata dalla dottoressa Carolina Gentili (Magistrato di Bologna), verrà dato spazio ad alcuni temi giuridici rilevanti quali per esempio la capacità di disporre del proprio corpo nel fine-vita e dei conseguenti disagi e rischi patrimoniali di queste scelte.

Nella seconda sessione, presieduta dall’avvocato Vinicio Nardo (Presidente Ordine Avv. Milano) e moderata dall’avvocato Giuseppe Mazzucchiello (Presidente dell’Associazione Valore Uomo), ci si focalizzerà sull’importanza delle sinergie fra magistrati, notai e medici-legali con un particolare riferimento al lavoro svolto nei confronti delle persone incapaci di disporre.

Nella terza sessione, presieduta dalla professoressa Merzagora (delegata SIMLA e Presidente della Società Italiana di Criminologia) e moderata dai professori Alberto Bellocco (Presidente AGS) e Pietro Tarsitano (medico legale), l’Associazione Amici di Guido Stanzani proporrà un dibattito sulle variabili sensibili dell’incapacità di disporre: la coazione esterna e la rete tutelante. Si proseguirà poi presentando alcuni spunti sulla metodologia e sulle prassi medico-legali in merito. Tra queste, per esempio, la Tabella orientativa sulla capacità di intendere e di volere (T.O.C.I.V.) che fornisce una guida pratica per gli esperti per analizzare la capacità dell’individuo di intendere e di volere.

Il convegno infine sarà l’occasione per ospitare discussioni e riflessioni su un tema tanto attuale quanto ormai urgente, sempre con la moderazione dei medici legali e degli avvocati.

La partecipazione è gratuita e darà diritto a 4 crediti formativi ECM per gli Avvocati e di 10 per i Notai.

Per motivi organizzativi, in considerazione del numero limitato di posti, è obbligatoria la prenotazione online (www.congressare.it) o per e-mail (convegno.capacita.vulnerata@gmail.com)

SIMLA

La Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, in quanto società scientifica, ha lo scopo di promuovere e tutelare la cultura medico-legale a livello scientifico, legislativo, socio-sanitario e professionale e difenderne i principi etici e deontologici. Forte di una storica e gloriosa tradizione (l’Associazione di Medicina Legale, tra i fondatori della quale c’erano Cesare Lombroso e altri grandi studiosi, risale alla seconda metà del XIX secolo) ne fa una sede naturale di riferimento. L’attuale sede è presso la Sezione Dipartimentale di Medicina Legale dell’Università La Sapienza di Roma.