Licenziamenti Igea Banca. Domani protesta dei sindacati sotto i locali della Banca d’Italia

Altra forte azione dei sindacati Fabi – First/Cisl – Fisac/Cgil – Unisin e delle Confederazioni UGL e CISAL che domani dalle ore 10,30 alle ore 12 mobiliteranno i propri quadri sindacali per un sit-in sotto i locali della Banca d’Italia di Palermo.

Il Coordinatore della Fabi-Sicilia, Carmelo Raffa, ha affermato che i quadri sindacali dell’Organizzazione continueranno domani a indossare “gilet azzurri” e ha insistito affinché l’Azienda ripari il grave atto compiuto revocando i provvedimenti dei licenziamenti.

“Nella categoria del credito continuiamo a condividere, – ha continuato il sindacalista, solo ed esclusivamente prepensionamenti volontari e non coattivi utilizzando il Fondo Esuberi ABI e in questo assistiamo, invece, a licenziamenti secchi mai operati nel settore del credito per ragioni organizzative”.

“Proseguiamo, – ha concluso Raffa, – la protesta nei confronti di Igea Banca e non ci fermeremo a Palermo perché abbiamo riscontrato il pieno sostegno alla nostra lotta da parte delle rappresentanze sindacati presenti alla Banca del Fucino, Azienda di Credito per la quale è prevista in tempi brevi la fusione con Igea Banca”.