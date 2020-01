SuperEnalotto: il Jackpot riparte da 14,5 milioni di euro – SuperEnalotto: come riscuotere la vincita milionaria

ROMA – Grazie al Jackpot di ripartenza, la sestina vincente già dal prossimo concorso, in programma il 30 gennaio 2020, metterà in palio 14,5 milioni di euro: un “tesoretto”, spiega Agipronews, costruito grazie a tutti i concorsi successivi all’ultimo 6 in cui non sono stati realizzati dei 5+, con la metà del montepremi della seconda categoria di premio che incrementa il Jackpot in palio, mentre il restante 50% va a formare il montepremi di ripartenza. Dal suo lancio, nel dicembre 1997, l’anno record per la raccolta del SuperEnalotto è stato il 2009: con il Jackpot da 148 milioni centrato a Bagnone le giocate superarono i 3,3 miliardi di euro, ma nel 2019 grazie al Jackpot record assegnato il 13 agosto, le giocate hanno superato gli 1,6 miliardi di euro.