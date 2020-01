Rapina ad automobilista. Arrestato

Era già sottoposto alla misura della presentazione alla polizia giudiziaria ma nonostante ciò, secondo la ricostruzione degli investigatori, lo scorso 4 novembre avrebbe messo a segno una rapina. Con questa accusa nella mattinata di oggi i carabinieri, in esecuzione di un’ordinanza del Gip di Napoli, hanno arrestato V.P, 34 anni. L’uomo avrebbe rapinato ad un automobilista, in via Galileo Ferraris il telefono cellulare ed un portadocumenti, guadagnando quindi la fuga con la stessa macchina con la quale era giunto sul posto. L’indagine, condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Napoli San Giovanni a Teduccio nell’immediatezza dei fatti attraverso la visione delle immagini della videosorveglianza presente in zona ed acquisizioni testimoniali corroborate da oggettivi riscontri, ha permesso quindi di identificare compiutamente il rapinatore e raccogliere a suo carico gravi indizi di colpevolezza..