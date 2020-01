Ambasciata di Polonia e Procura presso il Tribunale di Tivoli: insieme contro la violenza

Nei casi di violenza è cruciale assistere e mai abbandonare le vittime che nella maggior parte dei casi sono donne, spesso insieme ai loro figli. Di questo e di come garantire il sostegno a chi rivolge le richieste di aiuto, parleranno i partecipanti della conferenza che si terrà il 4 febbraio 2020 alle ore 11 presso l’Ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma. Durante la Conferenza sarà presentato l’opuscolo “Avviso alla Vittime di reati – mai più sole”, versione in lingua polacca, frutto di collaborazione dell’Ambasciata polacca con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli. In questo modo la rappresentanza diplomatica polacca continua il suo impegno nel campo dell’aiuto, informazione e assistenza ai cittadini vittime di violenza. Un impegno iniziato diversi anni fa e che l’ha vista partecipare, ad esempio, insieme alla Questura di Roma al progetto “… Questo non è amore”, ideato e promosso dalla Direzione centrale anticrimine del Dipartimento della pubblica sicurezza.

L’Ufficio Consolare dell’Ambasciata, basandosi sulla propria pluriennale esperienza, considera la problematica della violenza contro le donne estremamente importante e particolarmente delicata nei casi delle donne straniere. Spesso esse si trovano in una situazione molto difficile: non avendo l’appoggio della famiglia, non lavorando e non conoscendo abbastanza bene la lingua italiana, non sanno a chi rivolgersi per ottenere adeguato aiuto e assistenza. Il problema diventa ancora più grave quando sono coinvolti i bambini.

L’articolo 90-bis del codice di procedura penale precisa che le informazioni che devono essere data alle vittime di reato al primo contatto con l’autorità devono essere fornite in una lingua che la vittima comprende. Include anche il diritto all’assistenza legale gratuita e quello di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del reato. Le vittime devono inoltre ricevere informazioni sui servizi sanitari disponibili, centri antiviolenza e rifugi. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato linee guida su come dare comunicazioni in modo efficace alle vittime. Ne è esempio il depliant Vittime di Reato – Mai più sole della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, stampato con la collaborazione del locale Distretto Sanitario ASL Roma 5, la Regione Lazio e redatto con la collaborazione della ONG Differenza Donna, marzo 2019 e ora anche in lingua polacca grazie all’impegno dell’Ambasciata Polacca.

Alla Conferenza parteciperanno: S.E. Ambasciatore Anna Maria Anders, Dott. Federico De Siervo – Procuratore generale f.f., Giovanna Pugliese – Assessora alle pari opportunità della Regione Lazio, Dott. Francesco Menditto – Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, rappresentati di centri antiviolenza, avvocati, magistrati, rappresentati delle sedi diplomatiche UE.

La Conferenza si svolgerà in lingua italiana.