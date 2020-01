BASTA VIOLENZA! Noi cittadini siamo censurati per molto meno

Sono già poche le occasioni per la bella musica e un evento importante e storico come il Festival della canzone Italiana di Sanremo non deve essere uno strumento d’istigazione all’odio, alla violenza e al femminicidio. Una grande parte di famiglie Italiane, obbligate a pagare il canone, non vuole vedere “rapper mascherati” e ascoltare canzoni infarcite di violenza, blasfemia, sesso e droga.

Vogliamo un’Italia pulita e dignitosa.

Spegni la TV dal 4 all’8 febbraio 2020

Associazioni, comitati, mamme, papà, unitevi a noi

Venerdi 31 gennaio dalle ore 14.00 alle ore 18.00

sotto la RAI in Viale Mazzini 14 a Roma

Sentiranno il coro di protesta, “il nostro”, quello sì,

da palco dell’Ariston!!!

Associazione Donne per la Sicurezza Ets Odv