Elezioni. Caronia (Lega). “Sinistra ha dimenticato il Sud”

“I commenti trionfalistici dei politici di sinistra, confermano che quella parte politica ha dimenticato del tutto il Sud e perso il contatto con la realtà.

Nessuno infatti che commenti il risultato straordinario del centrodestra in Calabria e nessuno che analizzi in modo serio il voto in Emilia, al di là dell’indiscutibile successo personale del Presidente della Regione uscente.

In Emilia si è rotto il monopolio culturale, politico e istituzionale del PD. La rottura di una egemonia, testimoniata dalla enorme affluenza e dal superamento del 40% per la prima volta per le forze di centrodestra.

Entrambi i risultati sono e saranno portatori di nuovi successi per la nostra coalizione guidata dalla Lega.”

Lo dichiara Marianna Caronia, vicepresidente dei deputati della Lega all’ARS.