CASTELLI, “TERZA VIA ESISTE, NOI GIUSTA COMPENSAZIONE”

Falso bipolarismo, tutto italiano, dove le realtà più diverse si mettono assieme solo per vincere.

Roma – “Ieri ho seguito per un po’ la Maratona di Mentana. Un giornalista sosteneva come questi risultati dimostrino che la “terza via” non esiste.

E invece il Movimento 5 Stelle esiste proprio per questo. Da sempre.

Vorrei ricordare che “la terza via” ha permesso a questo Paese di trovare stabilità laddove una legge elettorale non garantiva la governabilità.

“La terza via” è quella che ha dimostrato di poter andare oltre le ideologie e realizzare cose che questo Paese chiedeva da 20 anni:

Reddito e Pensione di Cittadinanza, agevolazioni per le partite iva, Quota 100, legge anticorruzione, abolizione della prescrizione, via vitalizi e pensioni d’oro, 10.000 assunzioni nelle forze dell’ordine, 1.5 mld per i truffati delle banche, 1 mld per l’innovazione, il decreto dignità, la class action, il codice rosso, stop a nuove trivellazioni, ecobonus per le auto elettriche, 11 mld contro il dissesto idrogeologico, tempo pieno nelle scuole, stop all’aumento dell’iva, decreto clima, blocco pedaggi autostradali, 4 mld per il green new deal, taglio del cuneo fiscale, stop alla pubblicità del gioco d’azzardo, aumento stipendi vigli del fuoco, assunzione di 50.000 insegnanti precari.

“La terza via” è quella che si prende ogni giorno la responsabilità di andare oltre il consenso pur di lottare contro potentati e grandi lobby.

Siamo noi. Quelli che da 10 anni percorrono una strada e che ora sono pronti per tracciarne una nuova, senza dimenticare che l’impossibile non esiste.

Dopo il taglio dei parlamentari, altra nostra battaglia storica, tutto verrà rimesso in discussione. A partire da questo falso bipolarismo, tutto italiano, dove le realtà più diverse si mettono assieme solo per vincere. Noi compensiamo tutto questo.

La nuova legge elettorale, basata sul metodo proporzionale, ancora una volta dimostrerà che “la terza via” continuerà ad essere la giusta compensazione di ciò che la politica non è più capace di fare”.

Lo ha scritto su Facebook il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.