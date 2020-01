Seminario “Settore aerospaziale in Polonia: opportunità di investimenti e cooperazione”

Il 30 gennaio 2020 nella sede dell’Istituto Polacco di Roma avrà luogo il seminario “Settore aerospaziale in Polonia: opportunità di investimenti e cooperazione” organizzato dall’Ambasciata di Polonia a Roma in collaborazione con la Bosetti Global Consulting.

L’incontro sarà un’eccellente opportunità per scambiare informazioni ed esperienze relative all’aerospazio, un settore in cui sia Polonia che Italia hanno un potenziale significativo. Grazie alla presenza di esperti, il seminario dovrebbe contribuire a un ulteriore sviluppo della cooperazione tra i due paesi.

Molte le personalità e i relatori invitati a prender parte al seminario, numerosi i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, tra cui: Confindustria Polonia, LazioInnova, AIAD (Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza), PAIH (Agenzia Polacca per gli Investimenti e per il Commercio), ICE (Istituto per il Commercio Estero) nonché i principali produttori del settore aerospaziale, tra cui: Leonardo, Avio Aero, Collins Aerospace, e altre aziende e istituzioni del settore, tra cui Fiera Roma, ZPPPOiL (l’Associazione dei Datori di Lavoro dell’Industria Aeronautica e della Difesa).

L’evento si terrà il 30 gennaio 2020 alle ore 10:00-15:00

presso la sede dell’Istituto Polacco a Roma, via Vittoria Colonna, n.1 a Roma.

Durante il seminario sarà assicurata la traduzione simultanea italo-polacca.

PROGRAMMA