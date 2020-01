A Villa Adriana il prossimo incontro del percorso di sana alimentazione gratuito che la LIFE and LIFE sta curando nell’ambito di RI-coltiviAMO

A Villa Adriana il prossimo incontro del percorso di sana alimentazione gratuito che la LIFE and LIFE sta curando nell’ambito di RI-coltiviAMO, progetto sostenuto da Fondazione CON IL SUD ed Enel Cuore

È rivolto alle pazienti oncologiche e a coloro che hanno problemi di ipertensione arteriosa e di diabete, ma anche a quante vogliono essere informate su come alimentarsi nella giusta maniera al fine di una sana prevenzione di ogni tipo di patologia. Si svolgerà dalle 15 alle 20 di martedì 21 gennaio, a Villa Adriana, in via San Lorenzo 282, a Palermo, il prossimo incontro come percorso di sana alimentazione gratuito che l’Organizzazione Umanitaria LIFE and LIFE sta curando nell’ambito del progetto RI-coltiviAMO, sostenuto da Fondazione CON IL SUD ed Enel Cuore Onlus (iniziativa “Terre Colte 2017”).

A introdurre il pomeriggio saranno Valentina Cicirello, vice-presidente di LIFE and LIFE, e la dott. Gabriella Filippazzo, dirigente medico dell’Organizzazione Umanitaria. A indicare alle partecipanti le linee guida di quella sana alimentazione in grado di determinare il miglioramento della qualità di vita e prevenire le recidive di molte malattie croniche degenerative e oncologiche, sarà la dott.ssa Adele Traina, responsabile dei progetti “Diana” e “Mediet”. Con Margherita Tezza, esperta di cucina tradizionale mediterranea, invece, si passerà dalla teoria ai fatti, con delle ricette che verranno preparate insieme in cucina utilizzando gli ingredienti giusti, tra i quali anche i primi prodotti provenienti dalle terre di RI-coltiviAMO. Un finale gustoso, che consentirà di concludere gioiosamente l’incontro.

La partecipazione è gratuita, ma bisogna prenotarsi al cell. 393.3830093.