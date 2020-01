Appuntamento giovedì 30 gennaio con Telefisco 2020 Focus sulle novità fiscali 2020 con gli esperti del Sole 24 Ore e l’amministrazione finanziaria

Intervengono tra gli altri

il vicedirettore dell’Agenzia delle Entrate Aldo Polito

il Presidente del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili Massimo Miani

Imprese, banche, enti e studi possono attivare una sede dalla propria città e trasmettere in diretta il convegno annuale atteso da migliaia di professionisti e imprese.

Grazie alla partnership Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili – Il Sole 24 Ore, possibilità per tutti gli Ordini interessati di ricevere gratuitamente la trasmissione dell’evento. Crediti formativi per i dottori commercialisti che seguiranno la diretta

Le istruzioni su www.ilsole24ore.com/telefisco

Dalle regole sulle ritenute per i contratti di appalto alla fattura elettronica e l’ invio telematico degli scontrini , dalle novità per l’Iva del 2020 alla stretta sulle misure per la lotta all’evasione , dal regime forfettario alle modifiche al reddito d’impresa. Questi sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso della 29esima edizione di Telefisco, l’evento annuale gratuito organizzato dal Sole 24 Ore per approfondire le novità fiscali dell’anno in programma giovedì 30 gennaio.

Numerose sedi dalle quali seguire l’evento sono già state attivate (l’elenco aggiornato è disponibile su www.ilsole24ore.com/telefisco), ma è ancora possibile diventare partner dell’evento per attivarne di nuove: istituti di credito, ordini professionali e organismi associativi locali possono individuare e attivare insieme al Sole 24 Ore nuove sale convegni e centri congressi da cui seguire quello che è, a tutti gli effetti, il più importante e autorevole appuntamento annuale con le novità tributarie.

Grazie agli approfondimenti degli esperti del Sole 24 Ore e alle risposte dei funzionari delle Entrate, della Guardia di Finanza e del dipartimento delle Finanze, professionisti e operatori delle imprese riceveranno utili indicazioni operative sulle nuove norme per il 2020, nonché sulle regole per affrontare i bilanci senza errori.

In virtù dell’accordo tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili e Il Sole 24 Ore, tutti gli Ordini territoriali interessati potranno ricevere gratuitamente la trasmissione di Telefisco 2020 via satellite o in streaming live nelle sedi che si accrediteranno. Tutte le informazioni per aderire sono disponibili su www.consultami.com/telefisco-2020-odcec/, l’adesione dovrà avvenire entro giovedì 23 gennaio 2020.

Gli iscritti che seguiranno la diretta presso le sedi stabilite dall’Ordine per l’intera durata dell’evento potranno acquisire 8 crediti formativi.

Per diventare partner di Telefisco 2020 è necessario mettere a disposizione una sala convegni di dimensioni sufficienti (da un minimo di 50 posti a un massimo di mille) per il giorno 30 gennaio e il pomeriggio del giorno precedente (per l’allestimento e le prove tecniche di collegamento), attrezzata con parabola satellitare e impianto di amplificazione/videoproiettore, e consentire l’accesso gratuito alla manifestazione, previa iscrizione online sul sito del Sole 24 Ore. Tutte le informazioni di dettaglio per aderire sono disponibili all’indirizzo www.ilsole24ore.com/telefisco. In alternativa è possibile chiamare il numero 02/34973209 oppure scrivere all’indirizzo pino.appella@consultami.com.