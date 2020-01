Viabilità nisseno, Mancuso (FI): “Stanziati cinque milioni per garantire i collegamenti, il Vallone vede finalmente la luce”

Palermo, 15/01/2020: “Dopo decenni di immobilismo finalmente si sta mettere fine al disastro della viabilità nel nostro territorio, grazie al nuovo piano previsto per le strade provinciali che in particolare interessano i piccoli comuni del nord della provincia nissena. In settimana è prevista la firma dell’accordo di programma quadro presso l’Assessorato regionale alle infrastrutture, che svincolerà cinque milioni di euro. Milena, Montedoro, Marianopoli, Villalba, Vallelunga, Mussimeli, Acquaviva, Campofranco Sutera e tutta la strada provinciale limitrofa sarà coperta da collegamenti che finalmente supereranno ogni limite burocratico. Ringrazio l’assessore Marco Falcone, il commissario, il dirigente Alongi e gli uffici tecnici preposti. Grazie al lavoro di gruppo il Vallone comincerà a vedere la luce oltre il tunnel”. Così in una nota il deputato di Forza Italia al Parlamento Siciliano, on. Michele Mancuso.