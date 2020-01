L’Associazione Donne per la Sicurezza ETS, vicina ai genitori dei bimbi della Scuola “L’Isola dei Tesori”

L’Associazione Donne per la Sicurezza ETS, da sempre impegnata nella tutela dei minori, è vicina ai genitori dei bimbi della Scuola “L’Isola dei Tesori” di Fiumicino, si affida alla massima attenzione e chiarezza nella valutazione del caso, lodando, nel contempo, l’ottimo operato della Procura di Civitavecchia per l’installazione delle telecamere.

Auspichiamo una pronta e celere risoluzione della vicenda e risposte certe da parte della Giustizia al fine di non destabilizzare ulteriormente i genitori dei bimbi, già provati psicologicamente, dall’evento traumatico che ha riguardato i loro figli.

Con la massima solidarietà parteciperemo alla manifestazione del giorno 16 gennaio 2020 ore 9,00, fronte Scuola “L’Isola dei Tesori” in Via Coni Zugna 157 – Fiumicino, per esternare la nostra vicinanza alle famiglie dei minori che hanno visto il reintegro delle insegnanti coinvolte, in riforma del precedente provvedimento cautelare adottato dalla Procura di Civitavecchia.