Royals, Harry e Meghan rinunciano al titolo reale: in quota un futuro da influencer o un reality show

ROMA – La rinuncia al titolo reale britannico da parte del principe Harry e di Meghan Markle sarà il tema al centro del vertice della famiglia reale a Sandringham ma, in attesa delle novità sul destino dei duchi di Sussex, i bookmaker internazionali hanno già aperto le quote sul loro futuro. L’ipotesi più probabile, spiaga Agipronews, è che la coppia si renda finanziariamente indipendente entro i prossimi 5 anni (a 1,50) e che lasci definitivamente il Regno Unito (a 2,50): la residenza permanente in Nord America vale 9,00. Gli scettici possono scommettere sul divorzio entro il 2025, una possibilità a 4 volte la scommessa, ma in lavagna c’è anche l’adozione di un bambino, a 7.00. Una futura reunion con la Royal Family è invece lontana a 15,00. Per quanto riguarda il prossimo “lavoro” di Harry e Meghan, i quotisti puntano sulla moda o sul web: diventare fashion designers si gioca a 6,00, si sale a 15,00 per un futuro da influencer sui social. Un loro reality show, prosegue Agipronews, è offerto a 13,00 mentre diventare artisti è una possibilità a 26,00. Inutile dire che Meghan potrebbe tornare a recitare: l’ottava stagione di “Suits”, la serie tv che l’ha resa famosa, è appena stata distribuita da Netflix, ma si scommette a 21,00 sul suo ritorno in un episodio speciale o in tutta la nona stagione. Interpretare se stessa in un’altra celebre serie Netflix, “The Crown”, si gioca 100 a 1.