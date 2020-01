Rifiuti. M5S: “Dalla Regione solo parole al vento. Non v’è traccia dei 7 milioni promessi per Bellolampo”

Palermo 13 gennaio 2020 – “A proposito degli ormai fantomatici 7 milioni che la Regione Siciliana dovrebbe trasferire a Bellolampo ci spiace dirlo, ma si tratta solo propaganda sterile del governo Musumeci. Vorremmo ricordare all’assessore Pierobon e al presidente della Regione che uno dei principi fondamentali nell’individuazione delle risorse è quello dell’annualità. La Regione non avendo ancora un bilancio non può trasferire un solo centesimo. Peraltro l’impegno di Pierobon era relativo ad un suo disegno di legge del 2019, nient’altro che una bozza che ormai non ha più alcuna copertura finanziaria”. A dichiararlo sono i deputati del Movimento 5 Stelle all’Ars Giampiero Trizzino e Luigi Sunseri, insieme al capogruppo del M5S al Consiglio comunale di Palermo Antonio Randazzo. “Quelle di Musumeci e Pierobon – spiegano i portavoce M5S – sono parole al vento. Morale, dell’esistenza di questi 7 milioni non esiste riscontro alcuno, né da un punto di vista normativo, né da quello della copertura finanziaria. Già ad agosto il Movimento 5 Stelle all’Ars chiese un’audizione urgente dell’assessore Pierobon in commissione bilancio per poter chiarire anche questi aspetti, ma l’assessore non si è mai presentato. Volevamo individuare una soluzione utile a scongiurare il fallimento della gestione dei rifiuti di Palermo, cosa che a questo punto purtroppo – concludono i portavoce M5S – sembra molto distante”.