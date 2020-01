ALLA CAMPIONESSA INTERNAZIONALE DI KICKBOXING GLORIA PERITORE IL “PREMIO SPECIALE DELL’USSI 2019”

LA CERIMONIA OGGI A PALERMO PRESSO GLI SPAZI DEL TEATRO SANTA CECILIA

Un riconoscimento di grande prestigio che sintetizza il senso di una vita dedicata allo sport, all’insegna della competizione sana e di sacrifici e rinunce che investono anche la sfera personale.

Questo il senso del “Premio Speciale dell’Ussi 2019” che la campionessa dei circuiti internazionali di kickboxing Oktagon, Bellator e Fight 1 Gloria Peritore riceverà oggi lunedì 13 gennaio a Palermo, presso il Teatro Santa Cecilia, in via Piccola del Teatro Santa Cecilia 5, in occasione della cerimonia di consegna della sessantesima edizione dei Premi dell’Anno a cura dell’Unione Stampa Sportiva Italiana.

Soprannominata “The Shadow” (l’ombra) per via delle sue movenze sul ring, Gloria Peritore, originaria di Licata in provincia di Agrigento ma residente a Roma, sarà insignita del Premio “per il Suo impegno e per il Suo modo di interpretare l’attività agonistica” e per “i prestigiosi risultati ottenuti, che rappresentano motivo di orgoglio e vanto per tutti i siciliani”.

Accanto a lei, figurano altri nomi di grande rilievo , tutti siciliani, assegnatari del Premio , che si sono distinti nell’ambito di varie discipline: l’atleta olimpionico Giuseppe Gibilisco, il ciclista Vincenzo Nibali , il mezzofondista Salvatore Antibo e l’ex pilota automobilistico Nino Vaccarella.

La cerimonia, condotta da Salvo La Rosa, è curata da Francesco Panasci in qualità di direttore artistico ed è patrocinata dall’ARS, dall’assessorato regionale allo Sport, dal Comune di Palermo, dalla Figc Sicilia e dalla Lega Nazionale Dilettanti.

L’inizio è previsto per le 19: 00.