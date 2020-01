La Pace è il primo Bene Comune; dalla Sicilia un’appello alla smilitarizzazione dell’Isola e del Paese

“L’Italia ripudia la guerra” recita la nostra Costituzione e noi vogliamo essere costruttori di ponti e di Pace, di giustizia sociale e climatica. Il Forum siciliano dei movimenti per l’acqua ed i Beni Comuni con un appello on line rivolto al Presidente della Repubblica, del Consiglio, della Regione ed all’Anci invita a prendere parola affinché la Costituzione sia rispettata. Un filo ininterrotto lega le mobilitazioni di milioni di cittadini contro i missili cruise di Comiso con Pio La Torre a quelle contro il Muos e le basi militari ed atomiche, in difesa dei Beni Comuni e della Costituzione. La Sicilia è terra di accoglienza e dialogo tra i popoli. Non sia vettore e bersaglio di guerre finalizzate all’accaparramento delle risorse primarie del pianeta, occorre cambiare paradigma e dare ascolto ai milioni di ragazzini di Greta. Pace e giustizia climatica!