Il gruppo dei dissidenti leghisti calabresi: Caro Matteo, non siamo una colonia del Nord

Le dichiarazioni di Matteo Salvini, apparse su Corriere di Calabria, in relazione ai malumori che ci sono in ambienti della Lega della Calabria per la gestione del partito nella regione affidata ad un bergamasco del nord, tale Cristian Invernizzi, sono superficiali. Il gruppo di oltre 400 dissidenti non vive di protagonismo ma di realismo. Nella composizione della lista regionale sono stati esclusi i giovani e i leghisti storici e sono stati sdoganati i trasformisti. Il destino dei calabresi deve essere scelto dai calabresi e il buon Salvini deve dire in maniera chiara prima delle consultazioni elettorali che la Calabria non è un colonia del Nord. D’altronde non ci sembra che oggi ci sia stata molta affluenza di calabresi nei suoi incontri elettorali.