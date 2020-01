Carceri: domani Radicali Italiani a San Vittore per verificare condizioni di detenzione

L’11 gennaio nella casa circondariale di Milano visita di Michele Usuelli, consigliere della Regione Lombardia e Barbara Bonvicini, direzione nazionale insieme ai giovani del Radical Lab.

Sabato 11 gennaio, alle ore 15, Radicali Italiani entrerà nella casa circondariale di San Vittore, a Milano, per una visita di verifica delle condizioni di detenzione all’interno della struttura.

Insieme a Michele Usuelli, consigliere della Regione Lombardia e a Barbara Bonvicini, della direzione nazionale, un gruppo di 5 giovani tra i 22 e i 26 anni partecipanti al Radical Lab, scuola di politica e idee la cui seconda edizione ha avuto luogo a settembre

“Ricorso eccessivo alla detenzione preventiva, sovraffollamento, inadeguate condizioni di detenzione per gli ospiti e di lavoro per la polizia penitenziaria: noi Radicali continuiamo a essere presenti nelle carceri per verificare e denunciare la presenza di queste e altre criticità, per far uscire dall’ombra situazioni tenute al margine. È una battaglia di civiltà, per questo abbiamo deciso di coinvolgere nella visita a San Vittore le ragazze e i ragazzi del Radical Lab: vogliamo dar loro l’opportunità di osservare e ascoltare in prima persona e capire, almeno in parte, cosa può significare ‘detenzione’” dichiara Bonvicini.