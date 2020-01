Decreti sicurezza, Radicali: nessuna discontinuità tra governo giallorosso e quello precedente. Il Pd faccia seguire i fatti alle parole UI

“Siamo ancora in attesa di interventi che segnino in modo concreto una discontinuità tra il governo giallorosso e quello precedente in materia di gestione dei flussi migratori. Ai molteplici annunci di modifiche per conformare i testi di legge dei decreti sicurezza alle osservazioni di Mattarella non è seguito alcun intervento, mentre il rinnovo triennale del memorandum Italia-Libia avverrà a stretto giro, anche in questo caso senza che siano stati finora avviati i cambiamenti promessi. Abbiamo ascoltato già molte dichiarazioni d’intento: alle parole del Pd sulla volontà di modificare i decreti devono seguire i fatti. A essere minati sono i diritti inviolabili di ogni persona, cosa aspetta il governo giallorosso a intervenire?” dichiara Massimiliano Iervolino, Segretario di Radicali Italiani.