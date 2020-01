LOTTERIA ITALIA, PREMI DI TERZA CATEGORIA: IL LAZIO NE CENTRA 33, LOMBARDIA SECONDA CON 29

ROMA – Lazio protagonista anche con i premi di terza categoria della Lotteria Italia: in regione sono stati venduti ben 33 biglietti vincenti da 20mila euro ciascuno. Seconda – considerando soltanto i premi di terza fascia – la Lombardia con 29 tagliandi da 20mila euro. Sul podio, riferisce Agipronews, dei premi di terza categoria sale anche l’Emilia Romagna con 24 tagliandi vincenti di terza fascia. In Veneto i tagliandi da 20mila euro sono 17, in Campania sono 14 quelli di terza.