P. Mattarella, Siracusano (FI): “Un uomo libero, che con il suo sacrificio ha cambiato la Sicilia”

Roma, 06/01/2020: “Con il suo instancabile senso del dovere, della legalità e soprattutto della moralità, Piersanti Mattarella ha tracciato la strada per una politica e per una pubblica amministrazione libera dalla corruzione e dal compromesso. Non ha mai avuto timore dei suoi carnefici, anzi ha continuato con più vigore la battaglia per rendere migliore la Sicilia. Il suo sacrificio ha reso immortale il suo pensiero, il quale continua a produrre abbondanti frutti ancora oggi”. Così afferma il deputato di Forza Italia, on. Matilde Siracusano