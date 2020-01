Arcidiocesi di Agrigento, eletto il nuovo Consiglio Presbiterale Diocesano

Dopo le votazioni tenutesi nel mese di dicembre 2019, l’Arcivescovo di Agrigento, Card. Francesco Montenegro, in data 6 Gennaio 2020, rende noti i nomi dei presbiteri che faranno parte del nuovo Consiglio Presbiterale Diocesano per il quinquennio 2020/2025, servatis de jure servandis.

Membri eletti dai presbiteri delle Foranie

Forania Agrigento – Sorce don Mario Forania Aragona – Chillura don Angelo Forania Porto E. – Sciacchitano don Ernesto Forania Cammarata – Cipolla don Antonio Forania S. Stefano Q. – Centinaro don Salvatore Forania Canicattì – Casà don Salvatore Forania Licata – Farruggia don Marco Forania Ribera – Trizzino don Davide Forania Menfi – Di Fede Santangelo don Alessandro

Membri eletti per fasce di età di ordinazione

Fino a 7 anni – Arcuri don Gianluca Da 8 a 15 anni – Falsone don Gioacchino Da 16 a 25 anni – Nastasi don Stefano Da 26 a 40 anni – Argento don Giuseppe Oltre i 41 anni – Brancato don Angelo

Membri eletti da:

Capitolo Canonici – Veneziano don Giuseppe Curia Arcivescovescovile – Lalicata don Antonio Vicari Foranei – Morgante don Calogero Religiosi

Membri di diritto

Vicario Generale – Vutera don Melchiorre Vicario Ep. Sett. Est – Agrò don Giuseppe Vicario Ep. Sett. Centro – Argento don Leopoldo Vicario Ep. Sett. Ovest – Cumbo don Giuseppe Vicario Ep. Amministr. – Tortorici don Alfonso Vicario Ep. Giudiziale – Argento don Lillo Rettore Seminario – Reina don Baldassare

Membri scelti

Di Liberto don Gaetano Giacchetto don Luigi Cerenzia don Angelo Mazzocchio don Luigi Pontillo don Giuseppe Agozzino don Pino Vaccaro Notte don Francesco

L’Arcivescovo convoca tutti i membri del nuovo Consiglio Presbiterale Diocesano

Giovedì 23 Gennaio 2020 alle ore 9,30, in Episcopio per un doveroso saluto e ringraziamento, per ricordare la natura, la finalità e i compiti del Consiglio Presbiterale Diocesano e per procedere subito dopo agli adempimenti statutari che prevedono l’ elezione del Coordinatore, del Direttivo, dei membri delle rispettive Commissioni e la scelta del Segretario verbalizzante.