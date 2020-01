Lega Calabria Invernizzi va revocato: Bisogna nominare un nuovo esponente alla guida del partito

Il commissario regionale della Lega Calabrese Crsitian Invernizzi va revocato e nominato un esponente calabrese della lega alla guida del partito in questa fase delicata della competizione elettorale, possibilmente un giovane come il segretario regionale dei giovani leghisti Carmine Bruno.

La Lega disattende le promesse escludendo i giovani dalla sua lista e inserendo i trasformisti. Carmine Bruno segretario dei giovani leghisti calabresi è stato escluso da Cristian Invernizzi e Walter Rauti responsabile organizzativo. Da indiscrezioni in ambito Lega molti giovani sarebbero pronti a lasciare il partito, dopo le dimissioni di Sabrina Cacobati ex coordinatore Lega Giovani di Taurianova, in aperta contrapposizione con il commissario regionale. Lamezia Terme Antonio Furgiuele esponente storico della Lega in Calabria “E’ vergognoso l’atteggiamento tenuto da Cristian Invernizzi e Walter Rauti in merito alla mancata presenza dei candidati Lega all’apertura della competizione a Reggio Calabria del candidato di centrodestra Jole Santelli. Il consigliere provinciale di Catanzaro della Lega Nicola Azzarito in rotta di collisione con Cristian Invernizzi per le scelte poco democratiche adottate da Cristian Invernizzi. Reggio Calabria l’ex segretario provinciale Michele Gullace e il consigliere comunale della città di Cosenza Vincenzo Granata in piena contrappossizione alle scelte trasformiste e non condivise di Invernizzi. Il consigliere comunale di Cosenza Davide Bruno, ha rinunciato alla candidatura regionale perchè non ha condiviso i metodi adottati. A questo si aggiunge la raccolta firme per la revoca dell’incarico a Invernizzi,da parte di 10 amministratori, tra cui Claudio Falchi già segretario di Riace della Lega, Antonello Tufo di Scalea, Vincenzo Gioffrè di Rosarno, Pietro Perri consigliere comunale di San Fili, Giuseppe Chiaravalloti ex consigliere comunale di Mangone, Antonio Carpino ex Vicesindaco di Mangone, Francesco Nicoletti consigliere comunale di Aprigliano, Angelo Barbiero, Claudio Albanese, Cesare Valente consiglieri comunali di Pedivigliano e 130 iscritti e simpatizzanti, indirizzata a Matteo Salvini Segretario Nazionale del partito. Il fronte è destinato ad allargarsi e sembrano essere tutti d’accordo sulla revoca di Invernizzi da commissario regionale della Lega calabrese. Il partito di Matteo Salvini rischia di implodere e fare una brutta figura in Calabria . Lo dichiara Maximiliano Granata Presidente dell’Associazione Legalità Democratica.